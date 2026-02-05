Amaia y Xoel López se suman al PortAmérica 2026

Concierto de Mikel Izal en el PortAmérica 2025 Gonzalo Salgado

Amaia, Xoel López, Noelia Franco, Eliades Ochoa, Candela Liste y Amoebo se suman al cartel del PortAmérica 2026 que se celebrará como cada año en la Azucreira de Portas los días 9, 10 y 11 de julio.

La de Pamplona volverá a Galicia este verano después de subirse a los escenarios de otros grandes festivales autonómicos como O Son do Camiño o la primera edición del Bigsound Festival en Pontevedra. Por su parte, Xoel López repite en Portas como ya lo hizo en 2024 para interpretar a algunos de sus grandes éxitos como 'Lodo' o 'Tierra'.

En esta nueva lista de nombres se encuentra también la exconcursante de Operación Triunfo 2018, Noelia Franco; así como el cubano, Eliades Ochoa; la coruñesa, Candela Liste; y el también coruñés que apuesta por la música urbana, Amoebo.

La entradas ya están disponibles en la web oficial del festival con precios a partir de los 48 euros para los abonos por días y de 88 euros para los pases de tres días.

Estas últimas confirmaciones se suman a los artistas ya anunciados entre los que se encuentran nombres como Dani Martín, Hombres G, Rigoberta Bandini o M-CLAN.