Briallos estrenó ayer una romería de éxito y se prepara para celebrar mañana su día grande: San Blas

Briallos celebra sus días de fiesta con Nosa Señora da Saúde y San Blas Cedida

La parroquia de Briallos (Portas) estrenó ayer con gran éxito la romería de Nosa Señora da Saúde y ya se prepara para vivir mañana su día grande con la celebración de San Blas.

Tras la cesión de la imagen de esta virgen por parte de una familia a la parroquia, los vecinos y vecinas de Briallos decidieron incorporar al calendario festivo una nueva cita: la romería de Nosa Señora da Saúde, que se celebrará cada domingo previo a las fiestas de San Blas. En este primer año, la iniciativa no pudo tener mejor acogida. “As tres misas estaban cheas”, destacan desde la Asociación Cultural San Cristóbal de Briallos.

Como parte del programa se celebró también una feria de artesanías y una concentración de coches clásicos a cargo del Club AVA que contó con 30 vehículos.

Concentración de coches clásicos a cargo del Club AVA Cedida

El mal tiempo fue el principal hándicap, ya que las lluvias impidieron que saliera la procesión y que participaran todos los puestos de artesanías que estaban previstos. “Creo que crearon moita voz de alarma polo mal tempo e ao final onte non foi para tanto”, lamentan desde la organización.

Sin embargo, en Briallos aún les queda tiempo para celebrar porque mañana será el turno de su día grande de San Blas con misas durante toda la jornada, degustación de callos, fuegos artificiales y una gran verbena amenizada por el Trio Arena.