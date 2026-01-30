Briallos celebrará mañana su primera chourizada popular que dará paso a la romería de San Blas

La romería de San Blas en Briallos Cedida

La parroquia de Briallos (Portas) celebrará mañana su primera chourizada popular que dará paso a la tradicional romería de San Blas y Nosa Señora da Saúde.

Desde la Asociación Cultural San Cristobal de Briallos aseguran que se instalará una carpa en la iglesia para prevenir la lluvia y poder disfrutar de la jornada. “Queríamos facer unha cousa nova e animar aos veciños, non sabemos se vai ter éxito, pero a comida en Galicia sempre tira”, explica Ángel, uno de los responsables de la asociación.

Así, a las 17:00 horas la escritora cuntiense, Baia Fernández, presentará allí en Briallos su última obra, ‘O Faiado das Papoulas’. A las 18:00 horas dará comienzo la degustación de chorizos al vino, asados, choripanes y bebidas a precios populares. El Grupo Folk Curtidoira, Marietta, Dúo Ángel América y DJ Milucho, se encargarán de poner la música a una tarde de fiesta y verbena.

Ya el domingo será el turno de la festividad de Nosa Señora da Saúde y el martes, 3 de febrero, la romería de San Blas con la que se cerrará un fin de semana festivo en Portas.