Portas

Rescatado un hombre que quedó atrapado en su coche en una pista inundada en Briallos

Fátima Pérez
26/01/2026 21:19
Una de las zonas anegadas en Cuntis
Mónica Ferreirós
La borrasca Joseph deja múltiples incidencias en todo el interior de la provincia y obliga a rescatar a un hombre que quedó atrapado con su coche en Briallos (Portas). 

Al parecer el hombre circulaba por una pista próxima al albergue de Briallos cuando quedó atrapado por el agua que ya cubría todo el camino. Fue pasadas las 19:00 horas por lo que se entiende que como era de noche no se podía intuir con tanta claridad el camino ni el nivel de agua que acumulaba. 

Fue el mismo conductor el que alertó a los servicios de emergencias cuando su vehículo quedó bloqueado por el agua y era incapaz de salir. Protección de Portas, Cuntis y la Guardia Civil se desplazaron al lugar.

