Ahorrar 1.500 euros en la cesta de la compra es posible si alquilas un huerto

El invernadero de Aitor Jamardo en el que ha desarrollado gran parte de su laureado proyecto ‘Cultivo Gallego’ Gonzalo Salgado

Cultivar y consumir tus propios alimentos mientras continúas viviendo en una ciudad, es posible y así lo demuestra Aitor Jamardo.

No todas las viviendas alojadas en ciudades o villas más pobladas, como puede ser el caso de Pontevedra o Vilagarcía, tienen la suerte de contar con espacio de campo para sembrar alimentos y productos frescos de huerta. De ahí nace precisamente la idea de este agricultor que alquilará en Romai (Portas) parcelas de hurto para que las personas interesadas puedan ahorrar “hasta 1.500 euros anuales en su bolsa de la compra”. Además, más allá de lo económico, para Aitor este proyecto es también una oportunidad para cuidar la salud mental, reconectar con la naturaleza e incentivar al consumo de alimentos más sostenibles.

Unos 35 euros al mes

El alquiler de las parcelas rondará los 35 euros al mes, un precio en el que estará incluído además un curso inicial para aprender los métodos de agricultura regenerativa y sostenible que caracterizan este proyecto y que permite obtener productos de alta calidad. Jamardo asegura que una vez que la producción salga adelante el ahorro puede ir desde los 400 euros a los 1.500 euros anuales, pero insiste “algo que no se puede contabilizar es el impacto directo en la salud que es muy importante y se consigue al consumir productos libres de químicos”.

La Xunta visita las instalaciones de un proyecto de agricultura biointensiva en Portas Más información

Concretamente el terreno abarcará unos 5.000 metros cuadrados divididos en pequeñas parcelas de alquiler de unos 30 metros cuadrados. Las personas que así lo requiran podrán solicitar más espacio, pero el agricultor insiste “30 metros es lo mínimo que necesitas para producir alimentación suficiente para abastecerte”.

Fuera de la novedad, toda esta iniciativa sostenible no es más que una pequeña parte de todo un gran proyecto mucho mayor: ‘Cultivo Gallego’. “Este es un proyecto de agricultura regenerativa y sostenible con el que además ganamos un de premio de la Xunta y otro de la Diputación por emprendimiento”. Jamardo explica que lo que se hizo para llevarlo a cabo fue adaptar un sistema de cultivo pensado para pequeños hurtos a uno comercial, para comprobar si era viable, “porque es un sistema de cultivo que regenera los suelos y permite mucha mas producción por metro cuadrado”.

No es tan esclavo el campo hoy en día como la gente cree. Con venir una vez por semana es más que suficiente para sacarlo todo adelante" Aitor Jamardo, agricultor y propietario de las parcelas de alquiler en Romai

Ligado a todo esto se inauguró también una academia rural con actividades para colegios y asesoramiento para productores que quieran utilizar métodos más respetuosos. Finalmente, están los huertos de alquiler, cuyo espacio abrirá muy pronto al público.

“Me gustaría inaugurarlo en primavera que es cuando más se cultiva y hay más variedad”, apunta Jamardo, quien además en febrero presentará este proyecto que para él es más una cooperativa agrícola que un negocio para lucrarse.

Un campo menos sacrificado

En cuanto a la ubicación el agricultor asegura que se encuntra en un punto estratégico para recibir a gente de Vilagarcía y de Pontevedra y aclara que, a pesar de la distancia, no es necesario acercarse al lugar todos los días ya que con acudir un día por semana es más que suficiente, “no es tan esclavo el campo hoy en día como la gente cree”, señala. Eso sí, si se le coge el gusto Jamardo tiene claro que más de uno se pasará allí mucho más tiempo del necesario.