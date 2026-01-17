Un camión de gas vuelca en la AP-9 y colisiona contra un turismo en el que viajaban dos personas

El camión cisterna que volcó en la AP-9 Cedida

Un camión cisterna vuelca en la AP-9 en dirección sur, entre Portas y Barro. El vehículo, que transportaba gas, colisionó por alcance contra un turismo, en el que viajaban dos personas que resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. Los operarios han cortado el tráfico en la zona ante la peligrosidad de este camión cisterna.

Al parecer el conductor, que golpeó al turismo por la parte trasera, asegura que se quedó dormido al volante.

El camión permanece por el momento en la autopista a la espera de que la empresa responsable realice el trasvase del gas a otro vehículo, una operación que, según indican las autoridades, podría prolongarse durante varias horas.

En el lugar del accidente trabajan efectivos del 061, Protección Civil de Cuntis y Portas, Guardia Civil y bomberos.