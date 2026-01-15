Briallos calentará motores para San Blas con Nosa Señora da Saúde y una “chourizada” popular

Romería de San Blas en Briallos Cedida

Briallos (Portas) celebrará el próximo 3 de febrero su tradicional romería de San Blas con dos novedades para este año: el domingo 1 se festejará la romería de Nosa Señora da Saúde y una “chourizada” popular el sábado 31 para dar paso a las fiestas.

Así pues, el domingo se podrá disfrutar de la actuación de las gaitas Domingo Fontán y de una feria de artesanías de 10:00 a 19:00 horas. A las 11:30 horas se celebrará la II Concentración de coches clásicos del Club AVA y a las 12:00 la III Andaina Cadeliña de la Asociación Cadeliños. Durante la sesión Vermú con Trio Rever también se podrán degustar callos gratuitos y se celebrará el sorteo de 10 abonos para el Portamérica. Ya por la tarde habrá colchonetas para niños, además de la actuación del humorista ISI y una exhibición de zumba.

El martes será el turno de San Blas que despegará con las gaitas Brisas do Ulla para seguir con la sesión vermú amenizada por Trio Arena, una degustación de callos y el sorteo de un jamón. A partir de las 16:00 actuará Fanfarria Furruxa y después será el turno de las Poxas de San Blas. Los fuegos artificiales darán paso a la gran verbena de nuevo con Trio Arena.

Durante ambas jornadas habrá misas tanto en horario de mañana como de tarde y la novena de San Blas arrancará el próximo 21 de enero a las 17:30 en la iglesia de Briallos.