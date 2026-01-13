Mi cuenta

Portas 

Una nueva senda peatonal en la EP-8101 conectará Portas y Romai

La obra, con un presupuesto de 1,38 millones de euros, estará financiada al 80% por la Diputación mientras que el Concello deberá asumir la parte restante

Fátima Pérez
13/01/2026 20:25
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López
El presidente de la Diputación  de Pontevedra, Luis López, firma un convenio de colaboración con el Concello de Portas para ensanchar y mejorar la movilidad peatonal en la carretera provincial EP-8101 entre Portas y Romai instalando una senda para los viandantes.

Se trata de una intervención valorada en 1,38 millones de euros, de los cuales el organismo provincial acercará el 80% y el Concello debe asumir el 20% restante, así como el coste de las expropiaciones necesarias para ejecutar la obra, en total unos 55.700 euros.

“Estamos actuando de xeito moi intenso e destinando moitos recursos á mellora da mobilidade peonil e da rede viaria da provincia”, apuntó López.

El proyecto se llevará a cabo en un tramo de más de tres kilómetros, en una carretera de doble sentido que no cuenta -por el momento- con espacio para peatones. Precisamente por esto, el objetivo es habilitar una senda en el margen izquierdo y mejorar con ello la seguridad de lo viandantes que circulen por la zona.

Millones destinados a Portas

Además, desde la Diputación recuerdan que la colaboración provincial con el Concello no se limita unicamente a la mejora de la seguridad vial que se proyecta con esta obra, ya que en el ámbito de las infraestruturas el ejecutivo de Luis López lleva mobilizados casi 800.000 euros en en Concello de Portas, concretamente en diferentes mejoras de la red viaria.

Por su parte, a través de los planes de cooperación del organismo provincial, el Concello portense tiene previsto recibir este año 1,37 millones de euros elevando la cifra a más de dos millones.

“Demóstrase unha vez máis o compromiso da Deputación cos concellos pequenos e medianos. Somos unha provincia de 61 concellos”, sentenció el presidente provincial. 

