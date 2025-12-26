La Xunta visita las instalaciones de un proyecto de agricultura biointensiva en Portas

La Xunta en las instalaciones de Cultivo Gallego, en Portas Cedida

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, y la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitaron esta mañana en Portas las instalaciones de Cultivo Gallego, un proyecto de agricultura biointensiva de un emprendedor asesorado en la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo de la Xunta de Galicia.

Allí destacaron esta iniciativa como ejemplo de emprendimiento rural ligado al territorio y la apuesta del gobierno gallego a favor de las oportunidades profesionales de la juventud. En esta línea, los representantes de la Consellería de Emprego subrayaron el papel de la Red de polos, que lleva atendido más de 1.550 proyectos en la provincia. De ellos, un 40% son de personas menores de 40 años.

También pusieron de relieve el proyecto Fixar, impulsado por el Ejecutivo autonómico en colaboración con la Asociación Cultural Sende para atraer nómadas digitales al rural gallego y fijar población joven.

En relación a Cultivo Gallego, destacaron su apuesta por la agricultura sostenible y local, así como su colaboración con cooperativas de la zona como A Milpa do Salnés, para sacar provecho a la producción agrícola.