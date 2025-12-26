Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Portas

La Xunta visita las instalaciones de un proyecto de agricultura biointensiva en Portas

Fátima Pérez
26/12/2025 16:05
La Xunta en las instalaciones de Cultivo Gallego, en Portas
La Xunta en las instalaciones de Cultivo Gallego, en Portas
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, y la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitaron esta mañana en Portas las instalaciones de Cultivo Gallego, un proyecto de agricultura biointensiva de un emprendedor asesorado en la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo de la Xunta de Galicia. 

Allí destacaron esta iniciativa como ejemplo de emprendimiento rural ligado al territorio y la apuesta del gobierno gallego a favor de las oportunidades profesionales de la juventud. En esta línea, los representantes de la Consellería de Emprego subrayaron el papel de la Red de polos, que lleva atendido más de 1.550 proyectos en la provincia. De ellos, un 40% son de personas menores de 40 años. 

También pusieron de relieve el proyecto Fixar, impulsado por el Ejecutivo autonómico en colaboración con la Asociación Cultural Sende para atraer nómadas digitales al rural gallego y fijar población joven. 

En relación a Cultivo Gallego, destacaron su apuesta por la agricultura sostenible y local, así como su colaboración con cooperativas de la zona como A Milpa do Salnés, para sacar provecho a la producción agrícola.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Imaxe da deteriorada balaustrada de Vilaxoán

Veciñanza de Vilaxoán demanda a reparación da balaustrada da praia do Preguntoiro
Fátima Frieiro
Imagen de archivo del instituto

Educación premia a un alumno de la ESO del IES Vilalonga por su rendimiento académico
Redacción
El ideal gallego

Aprueban el proyecto de mejora de la EP-9206 a su paso entre A Vichona y Portonovo
Redacción
O xadrecista Lucas

O Piñeiriño reta ao xadrecista Lucas Abal a unhas simultaneas
María Caldas