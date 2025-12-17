Mi cuenta

Diario de Arousa

Portas 

El PortAmérica sacará mañana a la venta los abonos por días

Las entradas estarán disponibles desde las 10:00 y se anunciará también la distribución de los artistas para cada jornada del festival

Fátima Pérez
17/12/2025 13:58
El PortAmérica en su pasada edición
Gonzalo Salgado
El festival PortAmérica, que se celebrará en la Azucreira de Portas los días 9, 10 y 11 de julio de 2026, anuncia que a partir de mañana se pondrán a la venta las entradas por días, y se dará a conocer también la distribución de los artistas por jornada. Estas entradas estarán disponibles desde las 10:00 de la mañana.

La organización también informa que ya se han vendido más del 70% de los abonos, y que a partir de hoy el precio de los mismos subirá de 75 a 90 euros.

Entre los artistas confirmados para la próxima edición se encuentran nombres como Dani Martín, Hombres G, Rigoberta Bandini o M-CLAN, entre otros.

