La primera alcaldesa de Galicia gobernó en Portas y ahora cuenta su historia

María de la Concepción Pérez Iglesias se trasladó a Portas para dirigir la escuela femenina Cedida

La Casa de Cultura de Portas acoge este miércoles, 3 de diciembre a las 19:00 horas, una charla con Concepción Pérez Iglesias, la primera alcaldesa de Galicia, en Portas, para ensalzar el acceso de las mujeres a la política en una época marcada por la dictadura de Primo de Rivera.

Se trata de una nueva charla de la tercera edición del programa Aquí faltan páxinas, impulsado por la Diputación de Pontevedra para rescatar las historias de mujeres que no son contadas.

María de la Concepción Pérez Iglesias, nació en Santiago pero se trasladó en 1907 a Portas para dirigir la escuela femenina. Allí se casó con Amador Méndez Santamaría, un emigrante retornado. Tras el golpe de estado de Primo de Rivera, se les permitió votar y acceder a la vida pública a las mujeres cabezas de familia, siendo Concha propuesta para unirse al gobierno local como edil.

De forma inesperada, en 1925 se convirtió en la primera alcaldesa de Galicia y durante sus cinco años de mandato impulsó a construcción de cuatro escuelas, mejoró las comunicaciones locales e hizo posible el nombramiento de un médico y de una matrona para Portas.