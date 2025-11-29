Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Portas

La primera alcaldesa de Galicia gobernó en Portas y ahora cuenta su historia

Fátima Pérez
29/11/2025 20:40
María de la Concepción Pérez Iglesias se trasladó a Portas para dirigir la escuela femenina
María de la Concepción Pérez Iglesias se trasladó a Portas para dirigir la escuela femenina
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Casa de Cultura de Portas acoge este miércoles, 3 de diciembre a las 19:00 horas, una charla con Concepción Pérez Iglesias, la primera alcaldesa de Galicia, en Portas, para ensalzar el acceso de las mujeres a la política en una época marcada por la dictadura de Primo de Rivera.

Se trata de una nueva charla de la tercera edición del programa Aquí faltan páxinas, impulsado por la Diputación de Pontevedra para rescatar las historias de mujeres que no son contadas.

María de la Concepción Pérez Iglesias, nació en Santiago pero se trasladó en 1907 a Portas para dirigir la escuela femenina. Allí se casó con Amador Méndez Santamaría, un emigrante retornado. Tras el golpe de estado de Primo de Rivera, se les permitió votar y acceder a la vida pública a las mujeres cabezas de familia, siendo Concha propuesta para unirse al gobierno local como edil.

De forma inesperada, en 1925 se convirtió en la primera alcaldesa de Galicia y durante sus cinco años de mandato impulsó a construcción de cuatro escuelas, mejoró las comunicaciones locales e hizo posible el nombramiento de un médico y de una matrona para Portas.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Aldea Navideña en Vilalonga

Música y chocolate este 5 de diciembre para inaugurar la Aldea Navideña benéfica de Vilalonga
Fátima Pérez
El Cortegada cortó su buena racha ante el Arxil

El Cortegada sufre una dolorosa derrota en su visita al CB Arxil
María Caldas
Xosé Romero y Maruxa Miguéns exhibieron en marzo de 2017 el cuadro conmemorativo con que les obsequió el entonces alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, en el XXII Xantar Gaiteiro de la AGG

Os Rosales serán nombrados mañana Fillos Predilectos de Rianxo y recibirán un homenaje por parte de amigos, familiares y varios grupos tradicionales
Chechu López
El alcalde supervisando el paseo deteriorado del Muíño do Cura

Catoira logra que Costas renueve el paseo fluvial del Muíño do Cura ante el riesgo de hundirse
Fátima Pérez