Rigoberta Bandini, Sanguijuelas del Guadiana y Nortec se suman al cartel del PortAmérica 2026

La última edición del PortAmérica durante el concierto de Emilia Mernes Gonzalo Salgado

El PortAmérica continúa ampliando su cartel para el 2026 y confirma otros tres nombres: Rigoberta Bandini, Sanguijuelas del Guadiana y Nortec se subirán también al escenario del festival del 9 al 11 de julio junto a los ya anunciados The Rapants, Grande Amore y Eladio y Los Seres Queridos.

Con esta nueva confirmación, la organización anuncia también la apertura de un sorteo en el que repartirá 5 abonos a través de sus redes sociales. Los interesados podrán participar hasta el lunes 24 de noviembre a las 13:00 horas.

Entre las nuevas confirmación se encuentra una referencia del pop electrónico en el país, tras su paso por el Benidorm Fest en el año 2022 con su 'Ay mamá'. Desde entonces no ha dejado de subirle a los escenarios de distintos festivales transmitiendo la mejor energía.

Por su parte, Nortec: Bostich + Fussible, Ramón Amezcua (Bostich) y Pepe Mogt (Fussible), apuestan por la música electrónica con un toque latino propio de su México natal.

Finalmente, Sanguijuelas del Guadiana llegarán a Portas desde la Siberia Extremeña con su mezcla del rural y lo contemporáneo, "la madera con lo electrónico, la rebeldía con la juventud; las raíces, el autotune y sobre todo: rock and Roll", apuntan.