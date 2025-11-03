Mi cuenta

Portas 

Vigo acoge la muestra de la Carta Xeométrica de Galicia del portense Domingo Fontán

La pieza es una de las obras más destacadas de la cartografía española y fue restaurada por el Concello de Vigo

Fátima Pérez
03/11/2025 22:50
Carta Xeométrica de Galicia
Carta Xeométrica de Galicia
Historia de Galicia

El Museo Quiñones de León, situado en el Pazo de Castrelos, acogerá desde el 6 de noviembre la exhibición pública de la Carta Xeométrica de Galicia, el monumental mapa elaborado en el siglo XIX por el matemático y geógrafo de Portas Domingo Fontán. 

La pieza, una de las obras más destacadas de la cartografía española, la restauró el Concello de Vigo tras pasar años guardada en condiciones inadecuadas. 

El director del museo, José Ballesta, asegura que se trata de una obra “extraordinaria” y pionera en la aplicación de métodos científicos para la elaboración cartográfica. El mapa mide 2,16 por 2,32 metros y está compuesto por doce hojas. “É incrible o que este home fixo con medios tan escasos. O nivel de detalle é algo que non se esquece”, apunta Ballesta.

