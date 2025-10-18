Mi cuenta

Aparece en Portas un vehículo empotrado sin rastro de su conductor

Al parecer el propietario del turismo, que se estrelló durante la madrugada, no sería de esta zona

Fátima Pérez
18/10/2025 11:09
Cedida

Vecinos de Portas se toparon esta mañana con un vehículo volcado y empotrado contra un poste de luz en la carretera que conecta la playa fluvial de Portas con la aldea de Fontenla, pero sin rastro del conductor.

Tal y como apunta Protección Civil, el siniestro se habría producido entre las cinco y las seis de la madrugada, ya que los propios vecinos aseguran haber escuchado un golpe sobre esas horas, aunque no fue hasta que amaneció cuando se toparon con el vehículo abandonado. Al parecer, como estaba algo alejado de las primeras casas de la zona, no lo pudieron ver antes. 

Cedida

Tras estudiar la matrícula, Tráfico apunta que el propietario del vehículo no sería de Portas ni de los municipios de los alrededores. Por el momento, no se ha pronunciado ni se sabe cómo se produjo la colisión.

Por su parte, Protección Civil realizó un barrido por la zona por si aparecía el conductor, pero no dieron con ningún indicio.

