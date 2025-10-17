El PortAmérica, nominado a mejor Festival en 'Los 40 Music Awards'

El escenario del Festival PortAmérica en su última edición Gonzalo Salgado

El Festival PortAmérica ha sido nominado a la categoría de Mejor Festival o Evento Musical en los premios de música de referencia en el panorama nacional, ‘Los 40 Music Awards Santander 2025’.

El festival que se instala cada año en la Azucreira de Portas comparte nominación con otras propuestas nacionales como La Bresh, el festival Coca-Cola Music Experience, Love the Twenties, Convert Music Festival y la Gira de Operación Triunfo.

Esta nominación llega tras el rotundo éxito de su decimotercera edición, que reforzó al festival como uno de los grandes referentes del verano en Galicia reuniendo a un total de 65.000 asistentes.

La organización de los premios no solo destaca la esencia musical y festiva del PortAmérica, sino también su apuesta gastronómica, con grandes nombres y con Estrellas Michelin como Pepe Solla o Jordi Roca, así como su estrategia de sostenibilidad, adoptando un operativo basado en la sostenibilidad integral y la economía circular.

Lugar y fecha de la gala

La gala de los ‘Los 40 Music Awards’, donde se resolverá al ganador de este reconocido y prestigioso premio, tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en Valencia.