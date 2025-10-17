Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Portas

El PortAmérica, nominado a mejor Festival en 'Los 40 Music Awards'

En la misma categoría se encuentran  propuestas nacionales como La Bresh, el Coca-Cola Music Experience o la Gira de OT

Fátima Pérez
17/10/2025 22:10
El escenario del Festival PortAmérica en su última edición
El escenario del Festival PortAmérica en su última edición
Gonzalo Salgado

El Festival PortAmérica ha sido nominado a la categoría de Mejor Festival o Evento Musical en los premios de música de referencia en el panorama nacional, ‘Los 40 Music Awards Santander 2025’.

El festival que se instala cada año en la Azucreira de Portas comparte nominación con otras propuestas nacionales como La Bresh, el festival Coca-Cola Music Experience, Love the Twenties, Convert Music Festival y la Gira de Operación Triunfo.

Esta nominación llega tras el rotundo éxito de su decimotercera edición, que reforzó al festival como uno de los grandes referentes del verano en Galicia reuniendo a un total de 65.000 asistentes.

La organización de los premios no solo destaca la esencia musical y festiva del PortAmérica, sino también su apuesta gastronómica, con grandes nombres y con Estrellas Michelin como Pepe Solla o Jordi Roca, así como su estrategia de sostenibilidad, adoptando un operativo basado en la sostenibilidad integral y la economía circular.

Lugar y fecha de la gala

La gala de los ‘Los 40 Music Awards’, donde se resolverá al ganador de este reconocido y prestigioso premio, tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en Valencia. 

Te puede interesar

Altia y Amicos dan un impulso a la restauración de los fondos marinos

Una alianza entre Altia y Amicos fomentará la formación e inserción laboral inclusiva en acciones de conservación y restauración del medio ambiente
Chechu López
El ideal gallego

La Xunta autoriza hasta febrero la caza sin límites de jabalí en todos los municipios de Caldas
Fátima Pérez
La nueva regidora local de Ribeira, Mariola Sampedro, acompañada del que será su primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, dio a conocer el reparto de las delegaciones

La alcaldesa de Ribeira defiende que el único acuerdo que adquirieron PP y PBBI fue el de "total compromiso con Ribeira e a súa veciñanza"
Chechu López
Lino González y Sera Pérez coinciden en que el campo condicona el derbi

Las dimensiones del campo y las bajas celestes marcan el derbi de Preferente
Gonzalo Sánchez