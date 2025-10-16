Mi cuenta

Diario de Arousa

Portas

Un camión de madera vuelva con su carga en la AP-9 y bloquea ambos sentidos de la circulación

El vehículo, que transportaba restos de madera, sufrió un pinchazo en una rueda y se fue contra la mediana de la autopista

Fátima Pérez
16/10/2025 20:05
El camión semi volcado en la AP-9 a la altura de la gasolinera de Portas
El camión semi volcado en la AP-9 a la altura de la gasolinera de Portas
Cedida

Un camión vuelca en la AP-9 a la altura de la gasolinera de Portas, en el kilómetro 114, y provoca importantes retenciones al desprender su carga en el vial sentido Pontevedra, mientras que el vehículo queda en el vial contrario sentido Santiago, bloqueando ambos pasos. 

Tal y como apunta Protección Civil de Cuntis, se habría reventando una de las ruedas del camión que circulaba cargado con restos de madera y esto provocó que se precipitara sobre la mediana y quedara semi volcado. 

El conductor no ha sufrido ningún daño y los operarios limpiaron la carretera lo antes posible para poder habilitar un vial de paso alternativo y regular el tráfico mientras se retiraba el camión y el resto de desperdicios.

Al parecer las retenciones provocaron alguna colisión por impacto en los primeros momentos antes de que se pudiera habilitar ese paso alternativo para evitar atascos. 

