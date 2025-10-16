Montes de Lantaño anuncia que ya es posible el aprovechamiento de leña en el rodal de O Cachal

Comunidad de Montes de Lantaño Cedida

La Comunidad de Montes de Lantaño abre la zona de corta del rodal de O Cachal e informa a los comuneros que ya es posible el aprovechamiento y corte de árboles, ramas y leña en ese espacio.

La Comunidad entra en detalles y aclara que la zona concreta de corta permitida será entre la pista asfaltada inferior y la pista superior, asfaltada en el primer tramo y con tierra a continuación. En esta zona se podrán cortar carballos y otras especies frondosas que quedaron sin cortar.

El colectivo de Lantaño pide también respeto para los árboles que se encuentren pegados a las pistas y la parte más baja del valle de A Fonte das Lebres con una anchura de unos 10 metros.

Además, en la zona más próxima a la Lagoa do Sabugueiro y por debajo de la pista asfaltada solo se podrán cortar los piñeiros y recoger la leña que se encuentre en la zona.

La Comunidad de Montes también pide a los comuneros que acudan a los miembros de la Xunta Reitora para resolver posibles dudas.