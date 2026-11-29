Pleno de Pontecesures Mónica Ferreirós

La gestión de la basura volverá mañana al Pleno ordinario de Pontecesures. El gobierno local propondrán la ampliación del plazo de continuidad excepcional del servicio de recogida de residuos después al no haber sacado a licitación por el momento un nuevo contrato.

El asunto empezó a principios de este año cuando Cesures, tras la incorporación de la Mancomunidade Serra do Barbanza a Sogama, solicitó ampliar el plazo que le concedió la Mancomunidade para tomar una decisión sobre la gestión de sus residuos.

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A mediados de año la administración local tuvo que ceder y aprobó un acuerdo de adhesión a Sogama para regular la basura, ya que el servicio de la Mancomunidade terminó formalmente el 31 de marzo. Desde entonces, Cesures vive de prórrogas que terminarán el próximo 31 de diciembre.

Como por el momento el gobierno no ha licitado un nuevo servicio, tendrá que llevar el tema de nuevo a Pleno para solicitar una nueva prórroga, parece que hasta junio de 2027. “La cosa va para largo porque es un procedimiento engorroso y habrá recursos. Estamos desde 2023 con el tema a vueltas”, lamentó el portavoz del grupo popular, Juan Manuel Vidal.

Mociones

Por su parte, también se llevará a la sesión plenaria una propuesta de moción de la Plataforma Cidadá Queremos Galego, para que el gallego gane presencia en la villa, y una moción del grupo municipal del Partido Popular sobre el apoyo a la actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.