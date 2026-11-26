Entrega de premios de la Ruta de Tapas da Mantanza en Cesures Cedida

La Larpeirada de Solombo, del Café Bar Choco, se alza con el premio en la V edición de la Ruta de Tapas da Matanza en Pontecesures. Esta nueva edición del certamen gastronómico se celebró el primer fin de semana de noviembre y contó con la participación de seis locales.

Tras el recuento de votos del público el Concello anunció el Choco como local vencedor, además también entregó la cesta de productos de temporada que se sorteaba entre los comensales por su participación en la ruta de tapas. Aquí la afortunada fue Beatriz Magán Magariños.

Desde la administración local agradecieron tanto a locales como a vecinos su participación en este tapeo que se pudo recuperar después de un 2025 sin tapas de matanza , precisamente por falta de participación de hostelería.