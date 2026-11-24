Campaña del 25-N en Pontecesures Cedida

Pontecesures pone en marcha este 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la campaña de sensibilización ‘O que non ves tamén pesa’, una iniciativa que pretende visibilizar y ayudar a identificar formas de violencia machista que no dejan marcas físicas, pero que sí condicionan la libertad y el bienestar de las mujeres.

A través de frases cotidianas la iniciativa busca demostrar cómo determinados comportamientos pueden esconderse detrás de supuestas muestras de preocupación, protección o amor, cuando en realidad constituyen formas de control y violencia.

Comercio y hostelería

Para acercar esta reflexión a la ciudadanía y llevar el mensaje más allá de los espacios institucionales, el Concello contará con la colaboración del comercio y la hostelería, que se convertirán también en espacios de sensibilización. Así, se distribuirán bolsas de tela y posavasos con la imagen de la campaña, para introducir su mensaje en los espacios cotidianos y hacerlo llegar al mayor número de personas. Además, se repartirán seis modelos diferentes de carteles, cada uno de ellos centrado en una de las formas de violencia abordadas y acompañado de una frase que ejemplifica este tipo de comportamiento.