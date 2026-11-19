La estación de tren de Pontecesures está actualmente abandonada, pese a mantener el servicio de transporte Gonzalo Salgado

El Colectivo Foco Social y Cultural nació para recuperar y visibilizar el mundo audiovisual en la comarca del Ulla. Ahora, su proyecto dará un paso más para crear en Pontecesures un espacio único, donde compartir cultura en todas sus vertientes.

La entidad tardó más de un año y medio en cerrar las negociaciones de lo que será el lugar, pero finalmente puede comunicar orgullosa que ha alcanzado un acuerdo con el Adif para destinar la sala da espera y la cantina de la estación de tren de Cesures a las actividades del colectivo. “Dilatouse no tempo pero pagou a pena porque o Adif fíxonos unha oferta moi considerada para o aluguer”, cuenta Fernando Rodríguez, más conocido como ‘Peñaño’ entre los miembros del colectivo.

Por el momento solo está cerrado el contrato de alquiler del espacio, pero el próximo paso administrativo pasará por el Concello, donde la entidad deberá presentar la solicitud de obra para adecuar todo el lugar a su nueva función.

Fernando Rodríguez, más conocido como ‘Peñaño’ , miembro del Colectivo Foco Cedida

Si todos los procesos siguen su cauce, este espacio cultural podría estaría abierto al público en el primer trimestre de 2027. Al menos esta es la intención de Peñaño y de sus compañeros.

¿Qué se puede encontrar allí?

“A idea é ter unha programación estable de filmes, aínda que non demasiado ambiciosa tamén o digo, pero si na que entren moitas cuestións diversas, proxeccións de películas, cultura gastronómica, temas como a memoria e máis”, adelanta Peñaño.

Además, también pretende ser un espacio abierto a propuestas de la ciudadanía y a posibles colaboraciones con otras entidades de la comarca. “Temos idea de facer algo cos Penoucos, por exemplo”, aclara el colectivo.

Una estación abandonada

Más allá del propósito cultural, el proyecto servirá también para devolverle la vida a una estación abandonada, pero una estación que sigue en funcionamiento y que cada día recibe allí a decenas de vecinos. Además, recupera también una cantina tradicional que es memoria local de Cesures. “Nos anos 80 e 90 a cantina da estación levábaa unha parella que organizaba exposicións e actividades polo que isto servirá tamén para recuperar esa memoria”, narra Peñaño.

La estación llevaba años vacías, pero ahora podría recuperar su vida gracias a una iniciativa que aún tiene mucho trabajo por delante, pero se presenta como un atractivo para el lugar y para la villa cesureña.