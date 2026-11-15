Cesures recuperó este fin de semana su Ruta de Tapas da Matanza con gran afluencia de público y "estrés" en cocinas

La tapa que propuso el restaurante Almara para esta quinta edición Cedida

La lluvia no detuvo este fin de semana a los amantes de los pinchos para disfrutar en Cesures de una nueva edición de su Ruta de Tapas da Matanza. Los locales participantes aseguran que la iniciativa fue todo un éxito y califican el fin de semana como “intenso” y “estresante” en las cocinas.

Aunque la villa cesureña se quedó sin ruta de tapeo en 2025 por falta de personal en hostelería, este año tanto el Concello como los negocios pusieron de su parte para llevar a cabo esta nueva edición, una actividad que sirve para dinamizar la economía también durante la temporada baja gracias a una costumbre popular arraigada en la villa como es la matanza del cerdo.

Más afluencia en el centro

De los seis locales participantes, la gran mayoría confirmaron el éxito del tapeo, a excepción de A Palmeira, situado en rúa Redondo. “No noso caso non foi tan ben como esperábamos, unha porque o tempo non acompañou e dous porque xusto o noso local non está no medio do pueblo. Estamos máis lonxe e iso xoga na nosa contra”, contaba la responsable del establecimiento. Comparan también la afluencia de público con el Tapea Lamprea que se celebró en marzo. “Tivemos máis xente esa fin de semana, sen dúbida”, explican.

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Sin embargo, en los locales situados en el centro la respuesta fue muy distinta. Desde el Bar Choco, en plaza dos Valeiros, el personal estaba “estresadísimo”. Hoy a mediodía estaban llenos, al igual que el restaurante Almara. “Nosotros acabamos las tapas 15 minutos antes de acabar el turno. Calculo que repartimos sobre 120 o 130 en todo el fin de semana, pero teniendo en cuenta que solo trabajamos a mediodía”, contaban los responsables del restaurante. También creen que incluso podría haber llegado más gente si el tiempo hubiera respetado más, pero insisten en que fue un fin de semana intenso.

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Problemas de participación

Esta fue la quinta edición de una ruta que, aunque salió adelante y con sensación de éxito, parece que sigue teniendo problemas de participación. “Este año nos unimos solo para apoyar y para que se pudiera celebrar, pero ofrecimos tapas el sábado porque el domingo tenemos mucha gente para comidas y no nos queríamos meter en tapas”, declaran desde el Bar Mambís.