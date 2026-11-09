Cesures recupera este fin de semana su Ruta de Tapas da Matanza con platos a 3,5 euros

Imagen de archivo de una ruta de tapas en Arousa Cedida

Este fin del semana, del 13 al 15 de noviembre, Pontecesures celebrará una nueva edición de su Ruta de Tapas da Matanza, una iniciativa que busca aprovechar una costumbre popular arraigada en la villa para elaborar recetas con cerdo a un precio popular. El objetivo es dinamizar así la actividad de la villa cesureña también durante la temporada baja con propuestas atractivas tanto para vecinos y vecinas, como para visitantes.

Locales participantes

En la que será su quinta edición participarán un total de seis establecimientos: Restaurante Almara con su ‘Cocido en dous bocados’; A Palmeira con su tapa ‘Do!Porco’; Bar Choco con ‘Larpeirada de solombo’; Bar Mambís con la ‘Empanada de raxo con queixo’; Restaurante O Candil con ‘O xantar do inverno’; y la Cafetería O Reencontro con su ‘Chicharrón’. Todas las elaboraciones deberán incluir como requisito fundamental la carne del cerdo.

El precio de las tapas será de 3,5 euros y el público podrá votar en el mismo establecimiento. Además, si se obtienen al menos tres sellos se entrará en el sorteo de una cesta de productos típicos de temporada.

El Concello recupera la ruta

El Concello recupera así una iniciativa que el año pasado no pudo llevarse a cabo por falta de personal en hostelería. El requisito en 2025 era conseguir que al menos cinco locales participaran, pero no se pudo alcanzar esta cifra por bajas y falta de personal. El propósito del Concello era recuperar por tanta esta cita, ya que se trata de una buena oportunidad para dinamizar la economía de la villa con una actividad atractiva.