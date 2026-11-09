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Pontecesures

Besteiro exige en Cesures que la Xunta acepte la transferencia de la AP-9 para su gratuidad

Fátima Pérez
09/11/2026 20:24
Los socialistas durante su visita a un tramo de la AP-9 en Cesures
Los socialistas durante su visita a un tramo de la AP-9 en Cesures
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El líder del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, recordó hoy en Pontecesures que los gobiernos de Pedro Sánchez han supuesto un ahorro de 420 millones de euros para los usuarios y usuarias, y que fueron ellos quienes abrieron “o camiño para que a AP-9 sexa gratuíta, e Rueda debe aceptar a transferencia e deixar de poñer trabas”.

Besteirio señaló que el PP se negó primero a iniciar ese camino hacia la gratuidad y ahora se opone a la transferencia. “Somos os únicos que podemos garantir esa gratuidade total da AP-9”, afirmó el líder socialista, quien exigió a los populares que dejen de bloquear este traspaso que ya está aprobado por ley.

Por otra parte, censuró que, mientras los populares reclaman la eliminación de los peajes, sigan sin resolver el problema de las vías que son competencia de la Xunta de Galicia. “O PP condenounos a todos e todas a unhas peaxes altísimas na AG-55 e na AG57, nas que as concesionarias son as mesmas que na AP-9 e na AP-53”, apuntó.

A Besteiro lo acompañaron el número uno al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, y el número uno al Senado por A Coruña, Sindo Guinarte. Allí Losada recordó que seguimos pagando un peaje tres años después de que finalizara la concesión establecida hasta 2023. 

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