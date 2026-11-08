Carmen ‘A Zapateira’ recibe el cariño de Pontecesures como custodia de su folclore

Una de las imágenes de la cita Concello [José Alberto Solla]

Con 96 años, Carmen González Iglesias, ‘A Zapateira’, representa la memoria viva de Pontecesures. Durante décadas, mantuvo vivo el baile y música tradicional y actuó como transmisora de este patrimonio inmaterial a orillas del Ulla formando a generaciones y generaciones de cesureños en este arte. Precisamente el clamor popular por enaltecer su figura como custodia y depositaria del folclore local llevó al Concello a preparar un emotivo homenaje, en el que decenas de vecinos quisieron estar presentes para recuperar la historia de ‘A Zapateira’ y darle cariño por sus años ligada a la trasmisión de la cultura gallega.

Así, en un Salón de Plenos lleno hasta la bandera, el Concello proyectó un documental que lleva su nombre —elaborado por Ces Media Audiovisual— sobre la vida y trayectoria profesional de ‘A Zapateira’ y en el que participaron la protagonista, familiares suyos y alumnas de Brisas do Ulla.

Una cita en la que, además de rendir homenaje a su figura como alma del folclore local, también sirvió para visibilizar el papel fundamental de las personas mayores como transmisoras del conocimiento, educadoras y depositarias de la guarda de la memoria colectiva. También para reflexionar sobre la igualdad y el valor de los trabajos que, durante mucho tiempo, permanecieron invisibilizados.

En definitiva, ‘A Zapateira’, toda una institución cultural en Pontecesurs, recibió ayer el cariño de decenas de vecinos, familia y exalumnos que quisieron agradecerle su entrega. En el acto participó también la Asociación Cultural Xarandeira, que puso el broche a una emotiva jornada con la interpretación de ‘A Ruada’ y ‘A Muiñeira de Cesures’.

Tampoco faltó en la cita la alcaldesa del municipio, Maite Tocino, que entregó un reconocimiento a Carmen como símbolo del homenaje institucional realizado. Un tributo que nació de la voluntad del propio pueblo, como muestra inequívoca de la huella imborrable que ‘A Zapateira’ ha dejado en el pueblo de Pontecesures y en el entorno del río Ulla, donde su labor incansable ayudó a mantener viva el baile y la música tradicional durante décadas.