Adiós al timbal de lamprea de Gerardo: otra panadería legendaria que cierra por falta de apoyo

Isaura y Pepe son los que regentaban la panadería Gonzalo Salgado

Este fue un fin de semana de luto para un oficio tradicional como es la panadería. La casa del clásico timbal de lamprea cerró las puertas en Pontecesures lapidando así un negocio legendario de más de 100 años de historia en la villa.

El cartel de Gerardo Panadería aún está colgado en la rúa Portarraxoi. Allí se colocó en los años 20, pero el oficio en esta familia de panaderos nació antes incluso, entre Santiago y Lestrove. “Mi abuela tenía una panadería en Lestrove y sus padres en Santiago, pero hablamos de que realmente no sabemos cuándo nació la tradición”, cuenta Isaura, una de las actuales encargadas del lugar que, junto con su hermano Pepe, llevaba las riendas de la panadería cesureña.

"En Francia una panadería artesana se cuida como un tesoro, pero aquí todo lo contrario. Se prima lo industrial, el pan de supermercado, y esto es una pena"

Aunque las costumbres pueden cambiar mucho en un siglo, en la familia de Gerardo primó siempre el trabajo manual. “Es cierto que nos fuimos adaptando a los nuevos tiempos, pero aún ahora seguíamos incluyendo poca mecanización, mientras que en otras panaderías ya hay cosas que nosotros no teníamos”, explica Isaura. Y por esto mismo asegura que necesitaban ya “un tiempo de descanso”.

Obstáculos para continuar

Aquí la falta de relevó no fue la única razón que llevó al cierre. En la pastelería Gerardo se sumaron muchos obstáculos como la dificultad para encontrar personal o la falta de ayudas públicas para cuidar y proteger los negocios artesanos. “Yo me prejubilo por motivos de salud y mi hermano tampoco está en la mejor situación, necesita descansar porque este es un trabajo muy exigente”, lamenta.

Además, Isaura reclama más protección para conservar estos oficios. “No hay ayudas. En Francia una panadería artesana se cuida como un tesoro, pero aquí todo lo contrario. Se prima lo industrial, el pan de supermercado, y esto es una pena”.

Una decisión muy dura

Aun con todo, la decisión no fue fácil para la familia. “Costó mucho, mucho”, especialmente para su madre. “Para ella fue un disgusto y para nosotros también, porque es un negocio con mucho anclaje en la zona. Además hemos recibido cartas de clientes y hasta regalos. Éramos el día a día de toda esta gente”, explica la de Cesures.

Cerrar las puertas a una parte de la historia de la villa nunca estuvo en sus planes, pero considera que las circunstancias te pueden llevar a eso. “También estaba de por medio el tema fiscal. En fin, son muchas cosas las que te obligan a tomar una decisión así”, sentencia.

¿Quién era Gerardo?

Como buena panadería tradicional, la de Cesures lleva también el nombre de uno de los miembros de la familia. En este caso del abuelo de Pepe e Isaura, Gerardo. Este nombre lo conservan muchos primos y familiares, pero, pese a lo que pueda parecer, la tradición panadera no se forjó en él, sino en la rama de su abuela Elvira. “Como era ‘lo normal’ en esos años el marido pesaba más”, cuenta, de ahí que se optara por darle al negocio el nombre de Gerardo.

La realidad es que era ella, Elvira, la que llevaba la panadería en las venas, y la que trasladó toda su pasión por la cocina a sus descendientes para guardar la profesión y el negocio.

El manjar clásico

Con el cierre de este horno, Cesures y la comarca se despiden también de un manjar clásico: el timbal de lamprea. Este llegó ya desde Santiago, donde la familia comenzó a comercializarlo. Tal fue el éxito que cosechó que pasó a convertirse en un regalo usual en la zona. “Cuando se le quería hacer un regalo a alguien, lo que se acostumbraba era regalar un timbal de lamprea, así la gente también nos conocía, porque nos probaban”. De hecho, cuenta que llegaron a recibir a muchas caras conocidas del mundo de la política. Personajes que conocían su producto y aprovechaban su paso por Cesures.

La historia se repite en Caldas

La de “Gerardo” no fue la única despedida este fin de semana. En Caldas otro clásico horno artesanal cerró sus puertas tras medio siglo de trabajo, la panadería Álvaro.

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La historia se repite y pone fin a cientos de negocios históricos que quedan en el olvido. En muchos casos por falta de relevo, en otros por falta de apoyo institucional, o por escasez de personal. La cuestión es que la tradición se desvanece y la comarca pierde su pasado.