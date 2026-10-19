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Pontecesures

Saberes con Sabor despide su ruta por Arousa con showcookings en Pontecesures y Meis

Fátima Pérez
19/10/2026 16:37
Ruta culinaria 'Saberes con Sabor'
Ruta culinaria 'Saberes con Sabor'
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El proyecto ‘Saberes con Sabor’ despide su recorrido por la Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla con citas en Pontecesures y Meis este sábado 24 octubre tras pasar en las últimas semanas por A Illa y Catoira. En ambos concellos arousanos se celebrará un showcooking con degustación, a cargo del cocinero Miguel Mosteiro, así como una exposición de fotografías históricas que reflejan los procesos productivos tradicionales de esta ruta xacobea del Mar de Arousa.

Así, el equipo se trasladará al Antigo Matadoiro de Pontecesures, junto a la Praza de Abastos, el sábado por la mañana, a las 12:00 horas. Ya por la tarde, trasladarán todo el escenario culinario al Mercado de Abastos de Mosteiro, en Meis, a las 18:00.

El cocinero Miguel Mosteiro dirigió el showcooking

El showcooking que ensalza productos locales y oficios tradicionales aterriza mañana en Catoira

Más información

Por el momento todavía hay plazas disponibles para participar en estas actividades que son además totalmente gratuitas. Solo será necesario llamar previamente al 619 669 788.

En cada showcooking, Mosteiro presentará elaboraciones con productos locales, procedentes de los procesos productivos tradicionales de cada territorio, que el público podrá degustar. Con ellas, el proyecto, enmarcado en el programa O Teu Xacobeo y cofinanciado por la Xunta de Galicia, une la gastronomía con la memoria de los oficios tradicionales de los municipios.

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