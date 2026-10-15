La Diputación formaliza con Pontecesures la financiación de las obras en San Xulián de Requeixo

El presidente de la Diputación con la alcaldesa de Pontecesures Cedida

Pontecesures da un paso más en su propósito por humanizar los servicios en San Xulián de Requeixo. El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, firmó hoy mismo el convenio con la alcaldesa de Cesures, Maite Tocino, por el que aprueba destinar un total de 550.000 euros para la financiación integral de las obras. Así, 467.270 euros procederán de la segunda convocatoria del Plan Provincia Extraordinaria – Plan Extra, mientras que los 82.500 euros llegarán del Plan +Provincia 2026.

Este proyecto pretende mejorar la calidad ambiental y urbana en tres calles y dos ramales que conforman el área de San Xulián. Para ello se pavimentarán las calles, se mejorará el drenaje longitudinal y la recogida de aguas pluviales. También se proyecta la instalación de nuevas zonas verdes y mobiliario urbano, como un tablón de anuncios, papeleras, bancos y una fuente de agua potable.

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Con la firma de este acuerdo, del que ya se conocían los detalles de la financiación pese a no haberse formalizado, el gobierno local podrá avanzar en el proceso de licitación.

Aunque se trata de una obra que cuenta en gran medida con el apoyo de la Corporación Municipal, el Partido Popular sí manifestó en el último Pleno su interés por conocer más detalles sobre su ejecución, ya que recordó que inicialmente la propuesta contemplaba la demolición de dos edificaciones que Patrimonio no permitirá finalmente y que podrían cambiar por completo la finalidad de las obras. El PP insistió en que uno de los aspectos fundamentales en esta humanización era facilitar el paso de vehículos asistenciales, algo que ahora dudan se pueda conseguir.