El Concello de Cesures reparte ayudas para la compra de material escolar a las familias

Clientes escogiendo material escolar en una librería Gonzalo Salgado

El Concello de Pontecesures mantiene abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales de apoyo a la escolarización destinadas a facilitar a las familias asumir los gastos asociados a la educación de sus hijos e hijas.

Las cuantías establecidas son de cien euros por menor para alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y primer y segundo curso de Educación Primaria y ochenta euros por menor para aquellos niños o niñas que cursen 3º, 4º, 5º o 6º de Educación Primaria o los cursos de Educación Secundaria.

El plazo para solicitar estas ayudas, señalan desde el Concello, se abrió el pasado día uno y está disponible hasta el próximo jueves 22 de octubre.

Todas aquellas personas que precisen de más información pueden dirigirse al departamento de Servizos Sociais del Concello, mismo punto en el que tienen que entregarse las solicitudes.

Desde el gobierno local señalan que estas cuantías económicas están pensadas a apoyar a todas las familias del municipio y favorecer la igualdad de oportunidades de los niños y niños en el acceso a la educación.