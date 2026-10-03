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Pontecesures

El PP de Cesures denuncia “a constante destrucción de prazas” de aparcamiento en la localidad

C. Hierro
03/10/2026 20:44
Portavoz del PP de Pontecesures, Manuel Vidal Seage
Portavoz del PP de Pontecesures, Manuel Vidal Seage
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El PP de Pontecesures denuncia “a errática política de aparcadoiros” de la alcaldesa, Maite Tocino y lamenta “a constante destrucción de prazas”.

Concretamente, los populares detallan que existen problemas en la rúa Rial, lugar en el que indican que la falta de plazas en los garajes provoca que haya muchos coches estacionados en las aceras y en los márgenes de las fincas.

A esta situación, comentan, se le sumó la colocación de bolardos que provocó la ·desaparición de máis aparcadoiros”. Ante esta situación, indican, el Concello creó un aparcamiento “disuasorio” que, critican, no realiza tal función porque se encuentra “afastado e ao outro lado da nacional”.

A mayores, denuncian que el gobierno quiere eliminar las plazas de la finca adquirida a Valga porque buscan convertir la zona “nunha praza pública libre de vehículos”.

Desde el PP reclaman a la alcaldesa una política “seria e eficaz de aparcadoiros” ya que, detallan, zonas como Redondo, Portarraxoi, Avenida de Arousa, el casco urbano o zonas más apartados como Carriras “sofren a diario este problema sen que o goberno implemente solucións” .

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