Los populares sospechan que el Concello no podrá resolver la gestión del servicio de basuras antes de que finalice el plazo de la Mancomunidade

Portavoz del PP de Pontecesures, Manuel Vidal Seage, Mónica Ferreirós

El PP de Pontecesures carga contra la “improvisación de la alcaldesa”, Maite Tocino, en la licitación e implantación del nuevo servicio de recogida de basura después de advertir que no estará funcionando antes de final de año, momento en el que vence definitivamente la prórroga del actual sistema provisional. Además, también la acusa de “seguir agochando o custe final” del nuevo servicio y la más que presumible fuerte subida de las tasas con excusas peregrinas.

El portavoz municipal, Manuel Vidal Seage, considera que con un contrato de estas características no se improvisa y recuerda que el servicio provisional - gestionado por la Mancomunidade Serra do Barbanza- es improrrogable más allá del 31 de diciembre y expresó sus dudas de que, en solo tres meses, se pueda proceder a la licitación, resolución, adjudicación y formalización del contrato, con sus correspondientes plazos legales.

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En cuanto a las acusaciones de la regidora sobre la “inacción” durante los siete años de gobierno del PP, Vidal Seage le aclaró que, pese a estar en contra del modelo de tratamiento de la basura de la Mancomunidad del Barbanza, “non había os enormes problemas que hai agora, polo que non era preciso facer ningún cambio” , y puso como ejemplo de esta situación que, por aquel entonces, el gobierno local sufragaba el servicio con alrededor de 15.000 euros mensuales, mientras que actualmente el coste casi se ha triplicado, rondando los 40.000 euros.