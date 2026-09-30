La alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, niega sobrecostes en el nuevo servicio de basuras

Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures Mónica Ferreirós

La alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, niega las declaraciones del PP en las que denunciaban un coste del servicio de basuras “disparado” y aclara que los 571.405 euros citados por la oposición corresponden al escenario de permanencia en la Mancomunidade “non ao custo definitivo” del nuevo servicio. Así, Tocino, acusa al portavoz popular, Juan Manuel Vidal, de mostrar “unha visión incompleta da realidade” y de una utilización “interesada de datos”.

La alcaldesa recuerda que Pontecesures de adhirió a la Mancomunidade en el año 2005 como cliente y que ella se convirtió en regidora en 2023 “polo tanto non se lle pode atribuir esa decisión”.

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De la misma manera aclara que el pasado 31 de mayo “Pontecesures abandonou a Mancomunidade” y que una de las razones que llevó al gobierno local a tomar esta decisión fue “o forte incremento económico”.

Tocino indica que considera “pouco rigoroso” adelantar el coste definitivo del servicio para el año 2026 y aclara que la cantidad difundida por el PP “está vinculada ao escenario de permanencia na Mancomunidade, incluíndo as cantidades comunicadas e a imputación da débeda da entidade”.