Cesures destinará fondos propios a mejorar el entorno del mercado y al nuevo disuasorio

Pleno de Pontecesures Mónica Ferreirós

El Pleno de Pontecesures aprobó ayer una serie de créditos extraordinarios con cargo al superávit de 2025 para financiar futuras obras y proyectos previsto como la mejora del espacio público de la plaza de abastos, por valor de 178.000 euros; el acondicionamiento del aparcamiento disuasorio municipal de la Avenida de Vigo, por 22.000 euros; y una aportación de 6.000 euros para un proyecto que financiará en su mayoría el Plan +Provincia para rehabilitar aceras en O Rial.

Más allá de estas actuaciones, la sesión plenaria aprobó también créditos extraordinarios por valor de 137.000 euros con cargo al superávit de 2024 para obras ya ejecutadas este año. Entre ellas la mejora de caminos municipales (Mariñeiros y Condide), la rehabilitación de colectores en Rúa Sagasta y Travesía dos Muelles por problemas de saneamiento, el lavadoiro da Toxa, y las obras de mejora en el edificio de la biblioteca municipal.

El Partido Popular dejó clara su postura sobre estos créditos que son posibles solo en casos “financieramente sostenibles”, pero insisten en recordar que hay obras “prioritarias” como la mejora en la red de abastecimiento para resolver la problemática por falta de agua.

San Xulián de Requeixo

Otro de los puntos destacados de la sesión fue la aprobación del proyecto de humanización en San Xulián de Requeixo, una obra financiada al 100% por la Diputación con unos 550.000 euros. Los populares destacaron el peso de esta obra pero recordaron también que el objetivo era facilitar el paso de vehículos asistenciales, algo que se conseguiría con la demolición de dos edificaciones y que Patrimonio no permitirá finalmente. Por ello exigieron detalles sobre este proyecto clave para “uno de los núcleos más poblados y con gran valor patrimonial en Pontecesures”.