Amador Rivas en Chanteclair: el icónico personaje de 'La que se avecina' protagonizará una noche de "Salseo"

Amador Rivas, personaje de la serie de ficción 'La que se avecina' Cedida

Pablo Chiapella, Amador Rivas en la popular serie de ficción y comedia ‘La que se avecina’, será el invitado estrella el próximo 9 de octubre en la Sala Chanteclair, en Pontecesures.

El icónico personaje participará en una de las fiestas que organiza ‘Salseo’ pensadas especialmente para universitarios y universitarias. En ella habrá photocall con el actor, hasta cuatro djs para poner ritmo al evento, actuación en directo del conocido tema musical del personaje, el ‘Mandanga Style’, y muchas más sorpresas.

Las entradas se podrán conseguir a partir de mañana, 25 de septiembre, enviando un mensaje directo a través de las redes sociales al grupo Salseo USC.