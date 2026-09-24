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Pontecesures

Amador Rivas en Chanteclair: el icónico personaje de 'La que se avecina' protagonizará una noche de "Salseo"

Redacción Arousa
24/09/2026 12:38
Amador Rivas, personaje de la serie de ficción 'La que se avecina'
Amador Rivas, personaje de la serie de ficción 'La que se avecina'
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Pablo Chiapella, Amador Rivas en la popular serie de ficción y comedia ‘La que se avecina’, será el invitado estrella el próximo 9 de octubre en la Sala Chanteclair, en Pontecesures. 

El icónico personaje participará en una de las fiestas que organiza ‘Salseo’ pensadas especialmente para universitarios y universitarias. En ella habrá photocall con el actor, hasta cuatro djs para poner ritmo al evento, actuación en directo del conocido tema musical del personaje, el ‘Mandanga Style’, y muchas más sorpresas. 

Las entradas se podrán conseguir a partir de mañana, 25 de septiembre, enviando un mensaje directo a través de las redes sociales al grupo Salseo USC.

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