El PP denuncia que Cesures afronta el final de año sin contrato de basura y con el coste del servicio disparado

Contenedores de basura D.A.

El grupo municipal del PP de Pontecesures denuncia la situación de la recogida de basura en el concello. Asegura que el gobierno de Maite Tocino, a punto de completar los cuatro años de mandato, aún no ha resuelto un problema que, señalan, generó el propio gobierno local cuando decidió adherirse al sistema alternativo de la Mancomunidade do Barbanza.

Los populares insisten en que a esto se suma el incremento de costes, ya que el Concello está pagando el doble que en 2023, pasando de los 343.400 euros anuales hasta los 571.405 euros anuales en 2025.

“A factura dispárase e o goberno segue sen dar unha explicación pública e comprensible dos motivos polos que se abona esta cantidade tan esaxerada, non sabemos o que se vai pagar o que resta de ano, de onde pretenden sacar os cartos aínda que todo apunta aos veciños, iso si, sería despois das eleccións por táctica electoral, e quen vai recoller os residuos desde o 31 de decembro”, manifestó el portavoz municipal, Manuel Vidal Seage.

Cesures cede y se adhiere a Sogama tras meses en busca de una alternativa en gestión de residuos Más información

Además, recuerdan que la situación del servicio es compleja, porque quedan menos de cuatro meses para que termine el plazo de continuidad de la recogida, después de la prórroga concedida por la agrupación de Barbanza, y, por el momento, el Concello de Pontecesures “segue sen ter un contrato definitivo enriba da mesa”.

Cesures pedirá que se le amplíe el plazo para tomar una decisión en gestión de residuos Más información

El servicio de la Mancomunidad terminó formalmente el 31 de marzo de 2026. Desde entonces, Pontecesures vive de prórrogas que terminarán el 31 de diciembre de 2026. El PP lamenta ahora que, en lugar de aprovechar estos meses para diseñar con calma una solución definitiva, el gobierno local haya ido tapando agujeros con un informe económico externo encargado con prisas en mayo para justificar el pago sin concurso y una nueva Ordenanza de residuos aprobada en julio de 2026 que, dice, “xa incumpre un prazo legal vencido dende abril de 2025”.