El PP asegura que los problemas que afectan a Carlos Maside se conocían antes de iniciar la obra

Las máquinas en la rúa Carlos Maside Cedida

El Partido Popular de Cesures desmonta la versión del gobierno local sobre los retrasos en la obra de reurbanización de la rúa Carlos Maside y señala que un análisis detallado de la documentación técnica del proyecto demuestra que los problemas por la aparición de agua en las zanjas y las complicaciones con las canalizaciones ya estaban identificados antes de comenzar la obra.

Este proyecto acumula ya cuatro prórrogas motivadas, tal y como detalló el Concello, por problemas externos como los temporales del invierno y posteriormente por el cableado y la instalación ecléctica. Ante esta realidad y con las máquinas aún en Carlos Maside, los populares insisten: “Non foron sorpresas. Foron riscos coñecidos e mal xestionados”, apunta el portavoz, Manuel Vidal.

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El edil indica que el proyecto incluye un apartado destinado al estudio geotécnico, es decir, al análisis del terreno. Sin embargo, Vidal Seage explica que en ese apartado no se encuentra ningún estudio y únicamente se recoge una frase en la que se considera “innecesario” realizarlo.

Al parecer el propio pliego de condiciones de la obra ya advertía de que podía aparecer agua en las zanjas durante la excavación, pero en lugar de prever medios reales para extraerla, el documento se limita a decir que se resolverá “de inmediato” cuando aparezca.

Lo mismo ocurre con las canalizaciones eléctricas, dicen. El proyecto reconoce que existen líneas de media tensión soterradas en la zona, propiedad de la compañía eléctrica. Pese a saberlo, la oposición asegura que no se incluyó esa información en los planos de servicios, no se estableció ningún protocolo y no se coordinó con la distribuidora.