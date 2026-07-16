El PP critica la propuesta del gobierno local para recuperar el patrimonio ligado al agua

Lavadoiro de A Chancela Cedida

El grupo municipal del PP de Pontecesures lanza una crítica contra la programa municipal ‘Camiños da Auga’, una iniciativa con la que el gobierno local busca recuperar y poner en valor los elementos patrimoniales ligados a la cultura del agua en el concello. Los populares aseguran que son muchos los lavaderos que se encuentran en mal estado e insisten “estamos seguros que no próximo Fitur veremos a Tocino e aos seus presentar con orgullo este patrimonio único, diferencial e exclusivo co que contamos a día de hoxe”.

Entre los espacios que destacan los populares por su estado actual de abandono señalan el Lavadoiro de A Chancela, el de Carreiras, el Lavadoiro de Infesta o el de San Xulián.

“Sen tellado e moi moderno”: los vecinos critican el Lavadoiro da Toxa tras su rehabilitación Más información

Además el PP también critica la gestión que se lleva a cabo con el agua en la villa. “Estos mismos que falan da cultura da auga son os mesmos que toleran que seis de cada dez litros que entran nos depósitos de Condide se perdan sen saber onde, e por non saber non se saben nin a auga que consume o propio concello nas súas instalacións”, apuntan.

Concretamente, la propuesta de ‘Camiños da Auga’ la dio a conocer la administración local tras la rehabilitación del Lavadoiro da Toxa, que también suscitó polémica entre los vecinos por la falta de tejado.