Nueva prórroga para Carlos Maside: UFD dificulta el fin de unas obras que suman retrasos

Obras en la Rúa Carlos Maside Cedida

Las obras de humanización y reurbanización en la Rúa Carlos Maside pasan por una nueva prórroga. Los retrasos de la distribuidora eléctrica UFD afectaron directamente a la empresa adjudicataria, que no pudo avanzar en el asfaltado y se vio en la necesidad de solicitar una cuarta prórroga para finalizar todos los trabajos.

El proyecto, valorado en 416.000 euros y cofinanciado con fondos de la Diputación de Pontevedra, ha despertado las críticas de la oposición al sumar retrasos desde hace meses condicionando a los vecinos del entorno que conviven con estas obras desde el mes de octubre.

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Tras los temporales del invierno y los problemas con el cableado que dificultaron su ejecución, la adjudicataria solicitó ahora una nueva prórroga al no poder avanzar sin el paso previo de UFD. Y es que la distribuidora debía retirar dos postes inoperativos del vial, pero esto no se hizo hasta el pasado viernes e impidió que los obreros pudieran comenzar a asfaltar y terminar en el plazo establecido por la prórroga, el 14 de julio.

Con todo, la obra se encuentra ya en su fase final a falta de la pavimentación, que podría comenzar hoy mismo según adelantó la alcalde, Maite Tocino, y el posterior pulido.

Una zona abandonada

La humanización de Carlos Maside es además uno de los proyectos más ambiciosos del Concello para este año y servirá para reurbanizar cerca de dos mil metros cuadrados en el centro de la villa y minimizar a su vez el impacto de los coches. Desde la administración local consideraban que esta era una zona que necesitaba una mejora “contundente” tras muchos años de “abandono y degradación”. Ahora, pese a que se ha hecho esperar más de lo previsto, muy pronto se podrá disfrutar de un espacio totalmente renovado en el centro de la villa cesureña. l