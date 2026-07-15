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Pontecesures

Nueva prórroga para Carlos Maside: UFD dificulta el fin de unas obras que suman retrasos

Los trabajos de humanización se encuentran en su fase final a falta de asfaltar y pulir un tramo del vial

Fátima Pérez
15/07/2026 21:14
Estado actual de las obras en la Rúa Carlos Maside
Obras en la Rúa Carlos Maside
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Las obras de humanización y reurbanización en la Rúa Carlos Maside pasan por una nueva prórroga. Los retrasos de la distribuidora eléctrica UFD afectaron directamente a la empresa adjudicataria, que no pudo avanzar en el asfaltado y se vio en la necesidad de solicitar una cuarta prórroga para finalizar todos los trabajos.

El proyecto, valorado en 416.000 euros y cofinanciado con fondos de la Diputación de Pontevedra, ha despertado las críticas de la oposición al sumar retrasos desde hace meses condicionando a los vecinos del entorno que conviven con estas obras desde el mes de octubre.

Estado actual de las obras en la Rúa Carlos Maside

Las obras en Carlos Maside podrían estar listas a mediados de este mes tras los retrasos por la instalación eléctrica

Más información

Tras los temporales del invierno y los problemas con el cableado que dificultaron su ejecución, la adjudicataria solicitó ahora una nueva prórroga al no poder avanzar sin el paso previo de UFD. Y es que la distribuidora debía retirar dos postes inoperativos del vial, pero esto no se hizo hasta el pasado viernes e impidió que los obreros pudieran comenzar a asfaltar y terminar en el plazo establecido por la prórroga, el 14 de julio.

Con todo, la obra se encuentra ya en su fase final a falta de la pavimentación, que podría comenzar hoy mismo según adelantó la alcalde, Maite Tocino, y el posterior pulido.

Una zona abandonada

La humanización de Carlos Maside es además uno de los proyectos más ambiciosos del Concello para este año y servirá para reurbanizar cerca de dos mil metros cuadrados en el centro de la villa y minimizar a su vez el impacto de los coches. Desde la administración  local consideraban que esta era una zona que necesitaba una mejora “contundente” tras muchos años de “abandono y degradación”. Ahora, pese a que se ha hecho esperar más de lo previsto, muy pronto se podrá disfrutar de un espacio totalmente renovado en el centro de la villa cesureña. l

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