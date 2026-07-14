Cesures acabará con los charcos en Ullán y creará una isla de colectores de basura en Carreiras

Concello de Pontecesures D.A.

El Concello de Pontecesures llevará a cabo dos actuaciones para mejorar la accesibilidad, funcionalidad y seguridad en distintos puntos del rural. Concretamente, procederá a crear una isla de colectores de basura en Carreiras y actuará para resolver las acumulaciones de agua en la zona de Ullán.

Ambas actuaciones salen a licitación con un presupuesto de 22.476 euros financiadas con cargo a la Línea 1 del Plan + Provincia 2026-2027 de la Diputación de Pontevedra. La fecha límite para que las empresas presenten sus ofertas será el próximo 30 de julio.

Concretamente, en Carreiras se creará esta nueva isla de colectores de basura que busca resolver un problema recurrente en el barrio haciendo de este un espacio más funcional y estético para todos los vecinos y vecinas. La nueva plataforma concentrará todos los colectores en un mismo punto y contará además con un cierre de madera. Estará ubicado en una zona residencial próxima al tramo del Camino de Santiago. Esta actuación se completará con la pavimentación Camiño de Carreiras para mejorar la seguridad del entorno.

Actuación en Ullán

En cuanto a la actuación en Ullán, esta se centrará en resolver el problema de la acumulación de aguas -sobre todo durante el invierno- en una zona muy concurrida. Para ello se ejecutará una nueva red de drenaje superficial que permitirá evitar la formación de charcos en un tramo que se utiliza frecuentemente como zona de aparcamiento.

Además, también se contempla la instalación de mobiliario urbano, como bancos y un panel de anuncios, al tratarse de un vial de un ancho considerable.