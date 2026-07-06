Las obras en Carlos Maside podrían estar listas a mediados de este mes tras los retrasos por la instalación eléctrica

Las obras en la Rúa Carlos Maside Cedida

Las obras de humanización en la Rúa Carlos Maside podrían estar listas a mediados de este mes de julio. Así lo aseguró la alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, tras explicar que se le concedió a la empresa adjudicataria de los trabajos una tercera prórroga hasta el 14 de julio por los retrasos que produjo la instalación eléctrica.

Las obras de reordenación de la calle, un proyecto que apunta a ser uno de los más ambiciosos con un presupuesto de 416.000 euros cofinanciados con fondos del Plan Extra de la Diputación, comenzaron el pasado mes de octubre y, aunque la previsión inicial era finalizar en febrero, los temporales del invierno y posteriormente los problemas con el cableado dificultaron su ejecución.

Se requiere a UFD

Al parecer durante el soterramiento del cableado se tocó una línea de media tensión que provocó cortes de luz en la villa. Por ello, esos trabajos, de los que debía ocuparse la adjudicataria, finalmente requirieron de la distribuidora eléctrica UFD. “Aí véronse obrigados a reprogramar a actuación, porque a adxudicataria non pode avanzar ata que UFD non solvente ese problema”, explica Tocino.

El primer tramo de la vía, hasta la intersección de la rúa San Lois, ya está pavimentado mientras que el segundo tramo se podrá completar cuando terminen las labores de soterramiento del cableado.

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Tras las denuncias del Partido Popular por los retrasos en las obras, la regidora asegura que “apareceron inconvintes que non estaban da man do concello”. Considera además que lo fácil habría sido no quitar los postes ni soterrar “pero ao noso xuizo a obra non quedaría igual”, cuenta.