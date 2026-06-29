París de Noia y Os Satélites estarán este fin de semana en las fiestas del Carmen de Cesures

La última edición de las fiestas del Carmen en Pontecesures Cedida

Desde este 3 de julio hasta el lunes día 6, Pontecesures tiene preparado un amplio programa festivo para celebrar su “festa máis importante”, el Carmen 2026, que este año contará con la París de Noia y Os Satélites como encargadas de la verbena.

Así, el viernes está previsto un torneo de fútbol sala en el pabellón municipal a las 20:00 horas y los conciertos de Habelas Hainas y de Xosé Lois Romero y Aliboria, ambos impulsados por la Diputación con el programa +Música.

El espectáculo de Os Satélites será el sábado en la Prazuela, mientras que en el Parque do Peirao estará el Grupo Máster. El domingo habrá pasacalles y una misa solemne a las 18:30 en honor a la Virgen del Carmen con el tradicional Desfile Valeiro y la procesión. Esa misma noche, a las 22:00 en el parque do Peirao actuará la París de Noia y a medianoche el cielo se iluminará con un espectáculo pirotécnico. La música de los djs continuará después en la Prazuela.

Lunes de San Antón

El lunes la jornada será en honor a San Antón y contará de nuevo con pasacalles, una misa a las 12:30 y una fiesta infantil ya por la tarde. Uxía Lambona y A Banda Molona cerrarán el programa festivo esa noche.