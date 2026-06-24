El PP pide explicaciones que justifiquen los meses de retrasos en las obras de la Rúa Carlos Maside

Estado actual de las obras en la Rúa Carlos Maside Cedida

El PP de Pontecesures denuncia que las obras de reordenación de la Rúa Carlos Maside acumulan ya una tercera prórroga, cuando el proyecto debería estar finalizado desde hace meses. Además, lamenta que el gobierno local siga sin ofrecer explicaciones claras a los vecinos sobre cuándo concluirá una actuación “que leva meses convertendo esta rúa nun foco permanente de molestias”.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno para este año, con un coste de 435.000 euros financiados por la Diputación, pero este inició su licitación en septiembre del año pasado y establecía un plazo de ejecución de cuatro meses. Hoy la calle sigue en obras.

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Los populares subrayaron que cada prórroga concedida supone más semanas de incomodidades para vecinos y comercios de la zona, con accesos cortados, ruido, polvo y e imagen de abandono. Además, aseguran que la administración ha cambiado de argumento a medida que avanzaban los meses atribuyendo primero los retrasos al mal tiempo; después, a dificultades en la coordinación con la compañía eléctrica; y más tarde, a la presencia de agua procedente de los arroyos de la zona.

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El PP critica además que las obras se programaran para arrancar en pleno invierno con zanjas y trabajos de pavimentación y con un plazo de ejecución de solo cuatro meses, “é unha decisión que calquera xestor responsable tería evitado”, sentencian.