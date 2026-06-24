Portos prorroga hasta el 2028 la concesión para explotar la piscina pública de Cesures

Piscina Municipal de Pontecesures D.A.

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, concede al Concello de Pontecesures una prórroga en la gestión de la piscina municipal hasta el año 2028. La instalación se encuentra en terrenos de titularidad portuaria pero está gestionada por el Concello gracias a una concesión administrativa.

Concretamente, la administración local cuenta desde junio de 2021 con el título para la explotación de la piscina pública, pero su plazo de vigencia finalizaba inicialmente este mes de junio y por ello el gobierno cesureño tramitó ante Portos esta primera prórroga que permite ampliar el período de explotación por dos años más.

Además de la propia piscina, la concesión incluye los edificios auxiliares que se encuentran en el lugar, por lo tanto, la superficie portuaria total ocupada por el Concello para este fin supera los 550 metros cuadrados.

Cesures acuerda con Portos la desafectación de terrenos como la piscina municipal o la Praza da Telleira Más información

Portos se reunió el pasado mes de abril con la alcaldesa de Cesures para acordar, precisamente, la propuesta definitiva para la reversión al Estado de los terrenos declarados innecesarios para la actividad portuaria en el municipio, entre ellos se habló de la transferencia de las zonas verdes, esta piscina municipal que ahora renueva la concesión y la Praza da Telleira, entre otros terrenos.