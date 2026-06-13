“Sen tellado e moi moderno”: los vecinos critican el Lavadoiro da Toxa tras su rehabilitación

El Lavadoiro da Toxa, en Pontecesures Cedida

La rehabilitación del Lavadoiro da Toxa en Pontecesures ha suscitado la polémica tras su inauguración esta misma semana. Los vecinos consideran que no se respeta la arquitectura popular de esta pieza tradicional al habérsele retirado el tejado y haber “modernizado” la estructura.

“Non me parece que se respecte a arquitectura popular, porque era un lavadoiro que tiña un tellado de placa de formigón, moi feo, pero, baixo o meu punto de vista, o lóxico tería sido poñer un tellado novo e empregar pedra de granito de cantería, non cortada a máquina”, reclama María Teresa Gil, exbibliotecaria y vecina de Cesures.

Por su parte, desde el Concello aclaran que la cubierta del lavadoiro no se encontraba a una altura práctica para facilitar el acceso al lugar y añaden que ese mismo tejado carecía de valor arquitectónico. “A xente xa non lava nos lavadoiros, estes quedan como o que son, un elemento patrimonial de caracter etnográfico que debe ser preservado pero con funcionalidades adaptadas á actualidade”, apuntó la alcaldesa, Maite Tocino.

Programa ‘Camiños da Auga’

En cuanto a la actuación, se llevó a cabo con un importe de 25.350 euros de fondos municipales en el marco del programa municipal ‘Camiños da Auga’, una iniciativa con la que el gobierno local busca recuperar y poner en valor los elementos patrimoniales ligados a la cultura del agua en el concello. Esta, por tanto, fue la primera actuación de lo que pretende ser un nexo de unión para convertir los lavadoiros en un recurso turístico para vecinos y visitantes.