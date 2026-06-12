La Diputación financiará el 100% de la obra para humanizar San Xulián de Requeixo

El presidente de la Diputación con la alcaldesa de Cesures Cedida

La Diputación de Pontevedra aprobó hoy en junta de gobierno una aportación de más de 82.000 euros al Concello de Pontecesures en el marco del Plan +Provincia 2026-2027, que permitirá financiar íntegramente la humanización y la mejora integral de San Xulián de Requeixo. Esta actuación contaba ya con cerca de 470.000 euros del Plan Extra y ahora, con esta nueva contribución, la obra será financiada al 100% por la administración autonómica, evitando la extracción de fondos municipales.

El proyecto, de unos 550.000 euros esboza actuaciones en tres calles y dos ramales de la parroquia cesureña de San Xulián de Requeixo. La propuesta pasa por trabajar en la pavimentación del lugar así como en la mejora del drenaje longitudinal y la recogida de aguas pluviales. Se plantará también vegetación y se dotará a la zona de mobiliario urbano como un tablón de anuncios, papeleras, bancos y una fuente de agua potable.

Cesures solicitó más de 448.000 euros a través de las distintas líneas del Plan + Provincia 2026 Más información

“Imos avanzando no reparto dos 85 millóns cos que conta o Plan +Provincia 2026-2027 para mellorar os servizos públicos e modernizar os espazos municipais, facendo que Pontevedra sexa unha provincia extraordinaria”, destacó el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, tras anunciar la partida.

La financiación más cuantiosa

Esta será además la subvención más elevada que conceda el órgano provincial al Concello cesureño dentro de las distintas líneas de ayuda que el gobierno local solicitó en el marco del Plan + Provincia 2026, en total 448.000 euros.