Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontecesures

Denuncian la afectación de las obras en la N-550 a su paso por Cesures y piden que se trabaje por la noche

Fátima Pérez
11/06/2026 21:20
Operarios asfaltando un tramo de la N-550 a su paso por Valga
Operarios asfaltando un tramo de la N-550 a su paso por Valga
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El exconcejal de Pontecesures, Luis Ángel Sabariz, denuncia retenciones, quejas vecinales y atascos que las obras de pavimentación de la N-550 están ocasionando en el municipio. Sabariz aclara que esta situación limita las citas médicas, las urgencias sanitarias, el servicio de autobuses o la jornada laboral de los cesureños. 

El exconcejal exige que estas obras se lleven a cabo en horas nocturnas para reducir la afectación de una carretera fundamental.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620