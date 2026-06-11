Denuncian la afectación de las obras en la N-550 a su paso por Cesures y piden que se trabaje por la noche

Operarios asfaltando un tramo de la N-550 a su paso por Valga Cedida

El exconcejal de Pontecesures, Luis Ángel Sabariz, denuncia retenciones, quejas vecinales y atascos que las obras de pavimentación de la N-550 están ocasionando en el municipio. Sabariz aclara que esta situación limita las citas médicas, las urgencias sanitarias, el servicio de autobuses o la jornada laboral de los cesureños.

El exconcejal exige que estas obras se lleven a cabo en horas nocturnas para reducir la afectación de una carretera fundamental.