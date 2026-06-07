El PP de Pontecesures denuncia el “agravamento” de problemas de contaminación en el río Ulla
El PP de Pontecesures denuncia el “agravamento do mal estado” del río Ulla a su paso por el municipio “froito das constantes verteduras contaminantes, mentres o caudal subministrado pola rede municipal de auga ten perdas do 60% e que o goberno bipartito non faga absolutamente nada para conter ou reverter esta situación tras non investir nin un só euro nesta materia nos seus tres anos de mandato”. Desde filas populares indicaron que “non estamos ante un problema novo, nin sen solución”.
De hecho, su portavoz, Manuel Vidal, dice que el anterior goberno del PP “deixou un camiño trazado a base de convenios asinados coa Xunta e con Augas de Galicia para melloras na depuradora e os bombeos do Telleiro, eliminación de puntos de vertedura na zona portuaria, a limpeza do rego de Condide e un plan integral para preservar o medio ambiente fluvial e garantir o uso deportivo e pesqueiro do río”.
El PP incide en que tenían proyectos financiados, planes redactados y convenios vigentes “que están oportuna e incomprensiblemente gardados nun caixón por parte de Maite Tocino”, lamentó Vidal Seage, quien advirtió que la estrategia del actual equipo de gobierno es “desbotar o traballo previo para poñerlle o seu selo co encargo dunha nova auditoría, á que se destinaron 6.171 euros, que chegou ás mesmas conclusións de que o 61,5% da auga dos depósitos de Condide –366.000 litros anuais– teñen destino descoñecido”.
El PP señala que ese nuevo informe proponía 12 actuaciones en cuatro años con 176.500 euros de inversión, “pero 15 meses despois, o goberno non executou ningunha”. El edil popular, no ve “admisible” que el gobierno cesureño siga poniendo “excusas vagas” y auditorías que el mismo financia para no hacer nada. Vidal Seaga dice que no es admisible que los proyectos financiados por la Xunta sigan bloqueados por razones políticas, ni que los vecinos paguen con degradación ambiental y pérdida de recursos hídricos “o prezo dunha xestión que antepón as cuestións paganas á resolución dos problemas reais”.