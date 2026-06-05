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Pontecesures

La alcaldesa de Pontecesures invita a ir a la manifestación en A Illa contra Altri y la mina de Touro

Será el próximo 14 de junio, a las 12 horas

Redacción
05/06/2026 20:07
La alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino
La alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino
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La alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, hace un llamamiento a los vecinos para asistir el próximo 14 de junio a la concentración convocada en A Illa, a las 12 horas, en contra de los proyectos de Altri y de la mina de Touro-O Pino, dos iniciativas que considera incompatibles con la protección de la Ría. 

La movilización está impulsada por las plataformas Ulloa Viva, Mina Touro-O Pino Non y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA).

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