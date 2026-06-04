Los trabajadores de Nestlé aceptan el preacuerdo del ERE y  desconvocan la huelga indefinida

La gran manifestación que colapsó las calles de Cesures contra el ERE de Nestlé D.A.

Las negociaciones para frenar el ERE que la multinacional Nestlé planteó en once de sus centros de trabajo, incluido el de Pontecesures, terminaron ayer ya de madrugada con un acuerdo aceptado por la mayor parte de la mesa negociadora y con el fin de las movilizaciones y los paros convocados.

El comunicado llegó esta misma mañana a Pontecesures, donde los trabajadores se reunieron para analizar este preacuerdo y decidir si desconvocan la huelga indefinida. Finalmente, se ratificó la desconvocatoria por mayoría del comité.

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En esta última negociación se redujo de nuevo el número máximo de personas afectadas quedando en 242 trabajadores y trabajadoras -con respecto a los 301 que se propusieron de primeras-, tras las sucesivas desafectaciones que se lograron a lo largo de las reuniones. También se mantuvo la última propuesta de indemnizaciones que planteaba 45 días de salario por año trabajado y un tope de 42 mensualidades, a lo que ahora se suman complementos por edad y antigüedad de hasta 30.000 euros.

Seis operarios menos afectados por el ERE

En lo que respecta al número de desafectaciones del ERE, aunque inicialmente en la planta arousana se hablaba de 27 empleados, el último acuerdo se cerró con la desafectación de 6 operarios en Pontecesures, por lo que la cifra pasaría de 27 a 21 trabajadores. Con todo, aún podría reducirse más tras el descenso general del número de despidos en el conjunto del expediente.

Desde UGT consideran que la negociación "ha permitido mejorar sustancialmente las condiciones planteadas por la empresa, reduciendo el impacto social del expediente y ampliando las medidas de protección para las personas trabajadoras afectadas". El acuerdo será sometido ahora a consulta de la plantilla, quien tendrá la última palabra sobre su ratificación.