Nestlé sube su oferta: estas son las indemnizaciones que propone la multinacional

Los trabajadores de Nestlé cortaron ayer la carretera nacional en una nueva concentración en Cesures Cedida

Las negociaciones en Barcelona continúan para frenar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la multinacional Nestlé anunció hace semanas y que amenaza el puesto de trabajo de 259 personas-tras una nueva reducción de 8 posiciones-, 27 de ellos en la central instalada en Pontecesures. En estas reuniones, que finalizan mañana a la espera de conocerse la resolución final este sábado 6 de junio, la empresa mejora su oferta y propone indemnizaciones de hasta 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades en pago único. Esto para personas de hasta 57 años.

Por su parte, la parte social puso sobre la mesa en estas negociaciones ampliar aún más estas cifras con una contrapropuesta de 60 días por año sin máximo y con un mínimo de un año de salario para los menores de 54 años.

Nestlé reduce de nuevo la cifra de despidos hasta los 259 Aunque inicialmente el número de despidos que planteó la multinacional Nestlé cuando anunció el ERE fue de 301 empleados, las negociaciones llevaron a la empresa, tras analizar las alegaciones, a reducir esta cifra hasta los 267 trabajadores. Ahora, en la semana en la que parece que se puede resolver el conflicto, la compañía propone una nueva reducción y cifra los despidos en 259.

Cabe recordar que la ley determina que, ante un despido improcedente, las indemnizaciones son de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, por lo que la propuesta de la empresa pasaría a ampliar estas cifras en cerca de un 30%, mientras que los trabajadores proponen una mejora del 50% en sus condiciones.

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Por su parte, para los empleados que superan los 57 años, la propuesta de Nestlé valora otras cuantías: los de 58 tendrían el 58% del salario bruto hasta los 63 años, los de 59 y 60 años el 60% y los de 61 y 62 el 64%. Finalmente para los trabajadores de 63 años se estipulan 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades.

Complementos salariales

Otra de los planteamientos que arrojó la multinacional Nestlé en sus negociaciones con los trabajadores afectados por el ERE fue la de repartir complementos salariales en función de la edad del personal, que se sumarían a las citadas indemnizaciones. En concreto detallaron que serían 15.000 euros brutos para menores de 57 años, 10.000 para trabajadores de entre 57 y 62 años y 5.000 a partir de los 63 años.

Huelga indefinida

Entre tanto las movilizaciones continúan como lo hace también la huelga indefinida en la planta cesureña, la única que optó por este camino sindical con seguimiento del 100% desde su arranque este lunes. Las negociaciones acabarán mañana y el sábado se conocerá finalmente la afectación real del ERE.